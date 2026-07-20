Tijen Mergen'in tesettürlü anne, takkeli baba rahatsızlığı: İçim buruk seyrettim! Boğaziçi'ndeki mezuniyete "çağdaşlık" gölgesi

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası, Türkiye'nin her renginden ve her kesiminden ailelerin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Dersleri için dirsek çürüten evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babalar, 28 Şubat zihniyenin hedefi haline geldi.

"ÇARŞAFLI ÖĞRENCİLER, ANNELER, TAKKE TAKAN BABALAR..."

İşte o skandal ifadeler:



"Kampüste dolaşırken bir kez daha şunu hissettim: Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar... Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim..."