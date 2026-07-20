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Tijen Mergen'in tesettürlü anne, takkeli baba rahatsızlığı: İçim buruk seyrettim! Boğaziçi'ndeki mezuniyete "çağdaşlık" gölgesi

Boğaziçi Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Müslüman vatandaşın inancı ve kıyafeti yine hedef tahtasına oturtuldu. Evlatlarının mezuniyet törenine gelen tesettürlü anneleri ve takkeli babaları gören Tijen Mergen, "İçim buruk seyrettim" diyerek skandal bir ayrımcılığa imza attı. Paylaşımında "Daha çağdaş bir portre görmek isterdim" diyerek nefret kusan Mergen'in işte o 28 Şubat zihniyetli yorumu...

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Tijen Mergen'in tesettürlü anne, takkeli baba rahatsızlığı: İçim buruk seyrettim! Boğaziçi'ndeki mezuniyete "çağdaşlık" gölgesi

Kılık kıyafeti yüzünden tesettürlü kadınları kapılardan çeviren, ikna odalarında zulmeden köhne vesayet zihniyeti bitmek bilmiyor...

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası, Türkiye'nin her renginden ve her kesiminden ailelerin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Dersleri için dirsek çürüten evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babalar, 28 Şubat zihniyenin hedefi haline geldi.

Eski Boğaziçi mezunu Tijen Mergen'den mezuniyet törenine ilişkin dikkat çeken ifadeler. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)Eski Boğaziçi mezunu Tijen Mergen'den mezuniyet törenine ilişkin dikkat çeken ifadeler. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Eski Boğaziçi Üniversitesi mezunu Tijen Mergen, sosyal iş ağında yaptığı paylaşımda kampüsteki bu milli ve birlik beraberlik tablosundan duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi.

Tijen Mergen'in tesettürlü anne, takkeli baba rahatsızlığı: İçim buruk seyrettim! Boğaziçi'ndeki mezuniyete "çağdaşlık" gölgesi-3

"ÇARŞAFLI ÖĞRENCİLER, ANNELER, TAKKE TAKAN BABALAR..."

İşte o skandal ifadeler:

"Kampüste dolaşırken bir kez daha şunu hissettim: Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar... Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim..."

Tijen Mergen'in tesettürlü anne, takkeli baba rahatsızlığı: İçim buruk seyrettim! Boğaziçi'ndeki mezuniyete "çağdaşlık" gölgesi-4

"ÇAĞDAŞLIK" MASKELİ AYRIMCILIK

Tesettürlü annelerin ve takkeli babaların evlatlarını ülkenin en iyi üniversitelerinde okutmasını "içi buruk bir şekilde" izlediğini söyleyen Mergen, "çağdaşlık" maskesi altında buram buram dışlayıcılık kokan bir zihniyeti gözler önüne serdi.

Kendi milletinin giyim kuşamına, inancına ve kültürüne tahammül edemeyen bu köhne bakış açısı, mezuniyet sevincine adeta gölge düşürmeye çalıştı.

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