Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kralı 3. Charles'a teşekkür mesajı ve Türkiye daveti! "Ayrımcılığa karşı dayanışmanın sembolü"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camisi'ne yaptığı ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirterek, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti. Erdoğan, İngiltere Kral 3. Charles'ın, "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'ne ziyaretine ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'nin yaklaşık 7 yıl önce ibadete açıldığını hatırlatan Erdoğan, Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, "İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin, bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kral 3. Charles'ın farklı kültür, köken ve inanca mensup insanların barış içinde yaşamasına verdiği öneme dikkati çeken Erdoğan, Kral Charles'ın bu yöndeki gayretlerinin bilindiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde Kral Charles'ın söz konusu ziyaretini çok kıymetli bulduğuna dikkati çekti.