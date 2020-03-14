Promosyon yarışı hızlandı

Promosyonda ikinci perde açıldı, bankaların yarışı kızıştı. Emekliler ikinci promosyonlarını almaya başlarken; bankaların çoğu maaşa göre 500, 625, 750 lira olan taban tutarı aştı. İşte bazı kampanyalar:
● AKBANK: Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek.
● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, bin lira ödüyor. Ayrıca yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.
● GARANTİ BBVA: Emekli maaşına göre 800, bin, bin 200 lira ödüyor.
● ING: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira veriyor. ING banka kartı ile yapılan alışverişlerin toplamı en az 750 liraya ulaştığında 50 lira nakit ödüyor. Böylece emekliler 2 bin 550 liraya varan promosyon alabilecek.
● İŞ BANKASI: Ek koşul olmadan maaşını İş Bankası'ndan alan ve taşıyan emeklilere aylık tutarlarına göre 750, 875, bin lira ödüyor.
● ŞEKERBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de yönlendirdikleri emekli başına 150 lira, 10 emekli için bin 500 lira imkanı var. Bu şekilde 2 bin 400 liraya promosyon imkanı sunuyor.
● TEB: 2 otomatik ödeme talimatı verene emekli maaşına göre bin, bin 125, bin 250 lira ödüyor. 10 emekli yakınını getirene getirdiği kişi başına 150, toplamda bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. Toplam ödeme 2 bin 750 liraya kadar çıkıyor.
● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
● ZİRAAT BANKASI: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
Emekliler bu günlerde promosyon tekliflerini inceliyor. En iyi teklif veren bankayı seçiyor.
● AKBANK: Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek.
● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, bin lira ödüyor. Ayrıca yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
● FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.
● GARANTİ BBVA: Emekli maaşına göre 800, bin, bin 200 lira ödüyor.
● ING: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira veriyor. ING banka kartı ile yapılan alışverişlerin toplamı en az 750 liraya ulaştığında 50 lira nakit ödüyor. Böylece emekliler 2 bin 550 liraya varan promosyon alabilecek.
● İŞ BANKASI: Ek koşul olmadan maaşını İş Bankası'ndan alan ve taşıyan emeklilere aylık tutarlarına göre 750, 875, bin lira ödüyor.
● ŞEKERBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de yönlendirdikleri emekli başına 150 lira, 10 emekli için bin 500 lira imkanı var. Bu şekilde 2 bin 400 liraya promosyon imkanı sunuyor.
● TEB: 2 otomatik ödeme talimatı verene emekli maaşına göre bin, bin 125, bin 250 lira ödüyor. 10 emekli yakınını getirene getirdiği kişi başına 150, toplamda bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. Toplam ödeme 2 bin 750 liraya kadar çıkıyor.
● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
● ZİRAAT BANKASI: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
Emekliler bu günlerde promosyon tekliflerini inceliyor. En iyi teklif veren bankayı seçiyor.