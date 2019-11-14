Emekliye ek zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gelirini artıracak yeni bir adım gündemde. Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme getirilen 'En az yüzde 8 olsun' talebi hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak. Halen maaşı bin 298 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilirken, tüm emeklilere aylıklarının yüzde 8'i oranında ek ödeme verilecek. Emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek para 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net bin 125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye aylık 56,28 lira ek ödeme veriliyor. Oran yüzde 8'e çıkarsa, ek ödeme tutarı 33,77 lira artacak 90,05 liraya çıkacak. Halen 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek aylık için verilen ek ödeme de 226,43 liradan 452,86 liraya ulaşacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçecek para 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net bin 125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye aylık 56,28 lira ek ödeme veriliyor. Oran yüzde 8'e çıkarsa, ek ödeme tutarı 33,77 lira artacak 90,05 liraya çıkacak. Halen 5 bin 660 lira 77 kuruş olan en yüksek aylık için verilen ek ödeme de 226,43 liradan 452,86 liraya ulaşacak.