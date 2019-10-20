Çakı gibi asker

7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Çin'in Hubei eyaletinde yapıldı. TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.
Olimpiyata Taha Akgül'ün yanı sıra Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı da katıldı. Asker kıyafetiyle poz veren Rıza Kayaalp, Mehmetçiğimize selam yolladı.
Olimpiyata Taha Akgül'ün yanı sıra Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı da katıldı. Asker kıyafetiyle poz veren Rıza Kayaalp, Mehmetçiğimize selam yolladı.