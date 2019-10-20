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Çakı gibi asker

7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi () Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 'in Hubei eyaletinde yapıldı. Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, taşıdı. Olimpiyata Taha Akgül'ün yanı sıra , , , , , ve da katıldı. Asker kıyafetiyle poz veren Rıza Kayaalp, Mehmetçiğimize selam yolladı.

Çakı gibi asker
7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi () Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 'in Hubei eyaletinde yapıldı. Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, taşıdı.




Olimpiyata Taha Akgül'ün yanı sıra , , , , , ve da katıldı. Asker kıyafetiyle poz veren Rıza Kayaalp, Mehmetçiğimize selam yolladı.
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