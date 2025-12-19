Mert Günok teklif bekliyor!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken gözlerin çevrildiği bölgelerden birisi de kale oldu.



KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE



Siyah-beyazlılar, önceliği orta saha, sol bek ve stopere verirken kale için de hamle gündemde.



AYRILIK YAŞANABİLİR



Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun bir eldiven için arayışlarını sürdürürken bir ayrılık da yaşanabilir.



Beşiktaş'ta uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi.