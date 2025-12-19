Mert Günok teklif bekliyor!
Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünen Mert Günok, devre arasında gelecek teklifleri bekleyecek.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken gözlerin çevrildiği bölgelerden birisi de kale oldu.
KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE
Siyah-beyazlılar, önceliği orta saha, sol bek ve stopere verirken kale için de hamle gündemde.
AYRILIK YAŞANABİLİR
Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun bir eldiven için arayışlarını sürdürürken bir ayrılık da yaşanabilir.
Beşiktaş'ta uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi.
TEKLİF BEKLİYOR
2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyerek milli takım kadrosu için göz önünde olmak isteyen tecrübeli eldiven, oynayabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendiriyor.
Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde Mert'le ayrılık konusu masaya yatırılacak.
Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.