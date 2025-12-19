Beşiktaş'ta rota Salih Özcan

Ocak ayında kadroya takviye için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önem verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor.



Yalçın, göreve gelmesinin ardından yaz transfer döneminin son günlerinde de bu talebini vurgularken özellikle Rangers forması giyen Nicolas Raskin için ciddi girişimlerde bulunulmuş ancak oyuncu ayrılığa sıcak bakmamıştı.