Beşiktaş'ta rota Salih Özcan
Orta alan listesindeki diğer isimlerin durumuna göre Beşiktaş, rotayı Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a çevirebilir.
Ocak ayında kadroya takviye için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önem verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor.
Yalçın, göreve gelmesinin ardından yaz transfer döneminin son günlerinde de bu talebini vurgularken özellikle Rangers forması giyen Nicolas Raskin için ciddi girişimlerde bulunulmuş ancak oyuncu ayrılığa sıcak bakmamıştı.
SALİH ÖZCAN'IN DURUMU
Siyah-beyazlılar, orta alanın merkezi için İngiltere başta olmak üzere transfer piyasasını araştırırken gündeme gelen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu.
Orta alan listesindeki diğer isimlerin durumuna göre Beşiktaş rotayı milli futbolcuya çevirebilir.