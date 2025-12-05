Yetiş Rafa Silva! Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı sahalara dönüyor
Beşiktaş'ın 2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynadığı derbide 90 dakika sahada kaldıktan sonra isyan bayrağını çeken ve takımdan ayrılmak istediğini kamuoyuyla paylaşan Rafa Silva, kısa süre önce antrenmanlara katılmaya başlamıştı. Portekizli futbolcu cephesinden bu karardan dönüş mümkün gözükmezken yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın hedefi Trabzonspor derbisi. İşte detaylar...
Geldiği günden itibaren Beşiktaş'ın en çok sevilen ismi olmayı başaran Rafa Silva'nın, Türkiye kariyerinde sona yaklaşması herkesi üzmüştü. Takımdan ayrılmayı hedefleyen deneyimli futbolcunun takıma yeniden kazandırılması adına son kozlar oynanıyor.
HEDEF DERBİ
Bu sezon sahada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Gaziantep FK'nın ardından oynanacak Trabzonspor derbisinde tecrübeli maestronun sahne alması ve takıma katkı vermesi hedefleniyor.
Söz konusu sürecin sükunet içinde çözümlenebilmesi adına herkes taşın altına elini koyarken Silva'nın vereceği yanıt hem kendisi hem de kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor.
FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA KRİZ ÇIKMIŞTI
Rafa Silva, son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde 90 dakika forma giymişti. Bu karşılaşmanın ardından Portekizli oyuncu antrenmanlara katılmayarak adeta kazan kaldırmış, menajerlik şirketi aracılığıyla ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iletmişti.
Bu talep siyah-beyazlı camiada büyük şaşkınlık yaratırken, Başkan Serdal Adalı'nın "15 milyon euro getir, git" diyerek net bir tavır aldığı belirtilmişti. Sergen Yalçın da, Rafa Silva'nın kimseyle iletişim kurmadığını ve tüm ikna çabalarına rağmen ayrılmak istediğini yönetime aktarmıştı.
BEL AĞRISI ŞİKAYETİ VE MENTAL KOPUŞ
Yaklaşık 10 gündür bel ağrısı nedeniyle tesislerde tedavi gören Silva'nın MR'ının temiz çıktığı, oyuncunun fiziksel açıdan sahaya dönmesinde engel teşkil edecek bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Ancak Portekizli yıldızın mental olarak henüz tam anlamıyla toparlanmadığı da vurgulandı.
TAKIMLA BİRLİKTE İLK ÇALIŞMA
Tecrübeli futbolcu, dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasına katıldı. Ardından taktik ağırlıklı bölümde de yer alan Rafa Silva, yaklaşık bir ay sonra ilk kez organize saha çalışması yaptı. Buna rağmen ciddi bir antrenman eksiği bulunduğu, fiziksel olarak henüz maç temposuna hazır olmadığı belirtildi.
GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA
Beşiktaş'ta tüm gözler şimdi Trabzonspor maçına çevrildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, antrenmanlarda Rafa Silva'nın durumunu yakından izleyeceği ifade edildi.
Oyuncunun kendisini iyi hissetmesi, fiziksel olarak minimum seviyede hazır hale gelmesi ve takım içi uyuma tekrar dahil olabilmesi durumunda Portekizli yıldızın Trabzonspor maçının ilk 11'ine alınabileceği ileri sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN EN KRİTİK DOSYASI
Rafa Silva dosyası, ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş yönetiminin masadaki en kritik gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı hem sportif planlamayı hem de kadro mühendisliğini doğrudan etkileyecek.