Yetiş Rafa Silva! Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı sahalara dönüyor

Rafa Silva (Takvim.com.tr) BEL AĞRISI ŞİKAYETİ VE MENTAL KOPUŞ Yaklaşık 10 gündür bel ağrısı nedeniyle tesislerde tedavi gören Silva'nın MR'ının temiz çıktığı, oyuncunun fiziksel açıdan sahaya dönmesinde engel teşkil edecek bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Ancak Portekizli yıldızın mental olarak henüz tam anlamıyla toparlanmadığı da vurgulandı.

Rafa Silva (Takvim.com.tr) TAKIMLA BİRLİKTE İLK ÇALIŞMA Tecrübeli futbolcu, dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasına katıldı. Ardından taktik ağırlıklı bölümde de yer alan Rafa Silva, yaklaşık bir ay sonra ilk kez organize saha çalışması yaptı. Buna rağmen ciddi bir antrenman eksiği bulunduğu, fiziksel olarak henüz maç temposuna hazır olmadığı belirtildi.