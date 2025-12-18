Kanarya İtalya'da galip! Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 72-87 | MAÇ SONUCU
EuroLeague’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano’ya konuk oldu. Unipol Forum’da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-72 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Fenerbahçe Beko'da karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Talen Horton-Tucker oldu. Sarı-lacivertli ekip, hücumdaki etkili performansıyla maç boyunca üstünlüğünü korudu.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
İlk periyot: Olimpia Milano 11-19 Fenerbahçe Beko
2. periyot: Olimpia Milano 32-40 Fenerbahçe Beko
3. periyot: Olimpia Milano 55-56 Fenerbahçe BekoDEPLASMANDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanda art arda üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, oynadığı 16. maç sonunda 10. galibiyetine ulaştı.MILANO SEKİZİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI
Olimpia Milano ise bu mağlubiyetle EuroLeague'deki 17. maçında 8. kez sahadan yenik ayrıldı. İtalyan temsilcisi, iç sahada oynadığı mücadelede Fenerbahçe Beko'nun temposuna karşılık veremedi.
SIRADAKİ MAÇLAR
EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Olimpia Milano ise bir sonraki maçında deplasmanda Dubai ile karşılaşacak.