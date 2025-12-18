PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya İtalya'da galip! Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 72-87 | MAÇ SONUCU

EuroLeague’in 17. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano’ya konuk oldu. Unipol Forum’da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-72 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe Beko'da karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Talen Horton-Tucker oldu. Sarı-lacivertli ekip, hücumdaki etkili performansıyla maç boyunca üstünlüğünü korudu.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

İlk periyot: Olimpia Milano 11-19 Fenerbahçe Beko

2. periyot: Olimpia Milano 32-40 Fenerbahçe Beko

3. periyot: Olimpia Milano 55-56 Fenerbahçe Beko

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanda art arda üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, oynadığı 16. maç sonunda 10. galibiyetine ulaştı.

MILANO SEKİZİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Olimpia Milano ise bu mağlubiyetle EuroLeague'deki 17. maçında 8. kez sahadan yenik ayrıldı. İtalyan temsilcisi, iç sahada oynadığı mücadelede Fenerbahçe Beko'nun temposuna karşılık veremedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Olimpia Milano ise bir sonraki maçında deplasmanda Dubai ile karşılaşacak.

