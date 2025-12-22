Bayern Münih Sacha Boey'un bonservisini belirledi
Galatasaray’dan 28 Ocak 2024’te 30 milyon euro + bonuslar karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’in Alman ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız sağ bekle ilgili ayrılık iddiaları güçlenirken, Bayern Münih’in beklentisi ve ilgilenen kulüpler netleşti.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'in kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Alman devi, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli talep ediyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Haberde, Bayern Münih'in Boey için öncelikli olarak satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı. Kulübün, oyuncuyu tamamen elden çıkarmak yerine bu formülle ayrılığa izin verebileceği belirtildi.
OYUNCU SEÇİCİ DAVRANIYOR
Sacha Boey'in şu ana kadar kendisine gelen birçok teklifi reddettiği ifade edildi. Fransız futbolcunun, yalnızca üst düzey bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
CRYSTAL PALACE VE GALATASARAY DETAYI
Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Sacha Boey ile ilgilendiği ancak şu aşamada somut bir gelişme olmadığı ve resmi görüşmelerin başlamadığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray'ın da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'in transfer sürecinin, ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.