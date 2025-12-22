Bayern Münih Sacha Boey'un bonservisini belirledi

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'in kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Alman devi, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli talep ediyor.

Sacha Boey (Takvim Foto Arşiv) KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE Haberde, Bayern Münih'in Boey için öncelikli olarak satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı. Kulübün, oyuncuyu tamamen elden çıkarmak yerine bu formülle ayrılığa izin verebileceği belirtildi.