Bayern Münih Sacha Boey'un bonservisini belirledi

Galatasaray’dan 28 Ocak 2024’te 30 milyon euro + bonuslar karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’in Alman ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız sağ bekle ilgili ayrılık iddiaları güçlenirken, Bayern Münih’in beklentisi ve ilgilenen kulüpler netleşti.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'in kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Alman devi, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli talep ediyor.

Sacha Boey (Takvim Foto Arşiv)

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Haberde, Bayern Münih'in Boey için öncelikli olarak satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı. Kulübün, oyuncuyu tamamen elden çıkarmak yerine bu formülle ayrılığa izin verebileceği belirtildi.

Sacha Boey (Takvim Foto Arşiv)Sacha Boey (Takvim Foto Arşiv)

OYUNCU SEÇİCİ DAVRANIYOR

Sacha Boey'in şu ana kadar kendisine gelen birçok teklifi reddettiği ifade edildi. Fransız futbolcunun, yalnızca üst düzey bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Sacha Boey (Takvim Foto Arşiv)Sacha Boey (Takvim Foto Arşiv)

CRYSTAL PALACE VE GALATASARAY DETAYI

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Sacha Boey ile ilgilendiği ancak şu aşamada somut bir gelişme olmadığı ve resmi görüşmelerin başlamadığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray'ın da eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'in transfer sürecinin, ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaraya geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyonGalatasaraya geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
