Maviler'den geri dönüş! Newcastle United - Chelsea: 2-2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Newcastle United, sahasında Chelsea’yi konuk etti. Sports Direct Arena’da oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
Giriş Tarihi:
Ev sahibi Newcastle United, maçın başında etkili bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlılar, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin attığı gollerle Chelsea karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
CHELSEA'DEN İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ
Chelsea, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldı. Londra ekibi, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun kaydettiği gollerle skoru 2-2'ye getirerek deplasmandan 1 puanla ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu beraberliğin ardından Newcastle United puanını 23'e yükseltirken, Chelsea 29 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.