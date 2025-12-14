PODCAST CANLI YAYIN

Van Dijk'tan Muhammed Salah açıklaması

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Muhammed Salah'ın takımda kalmasını arzuladığını ancak geleceğinin kesin olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi:
Van Dijk'tan Muhammed Salah açıklaması

Virgil van Dijk, Muhammed Salah'ın Liverpool'da kalmasını istediğini ancak bunun kesin olmadığını kabul etti.

Mısırlı yıldız, geçen hafta Leeds ile oynanan ve 3-3 biten maçın ardından yaptığı çıkış nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanı kadrosuna alınmamıştı.

Salah, teknik direktör Arne Slot tarafından cumartesi günü Brighton'a karşı oynanan ve kazanılan maçta yeniden kadroya dahil edildi.

Maça yedek başlayan yıldız futbolcu, sakatlanan Joe Gomez'in yerine 26. dakikada oyuna girdi. Salah, dönüş maçında Hugo Ekitike'nin ikinci golünde kullanılan korneri yaparak katkı sağladı.

Ancak tecrübeli oyuncu şimdi Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'na katılacak ve bir aydan uzun süre takımdan ayrı kalabilir. Bu süreçte geleceğiyle ilgili durumun netleşmesi bekleniyor.


Van Dijk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu benimle ilgili değil, takımla ilgili. Mo ile ve neredeyse tüm oyuncularla konuşurum, dinlerim ve gözlemlerim, önemli olan da bu. Eğer bunun takım içinde bir problem yaratıp performansı etkilediğini hissederseniz, o zaman durum farklı olur. Ancak bence bu hafta gösterdik ki tamamen birlik içindeyiz ve hep birlikte ilerliyoruz.

Mo Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor. Orada başarılı olmasını umuyoruz ve geri dönmesini bekliyoruz, bu sezonun geri kalanı için bizim adımıza çok önemli. Ama diğer yandan futbolu hepimiz biliyoruz ve ne olacağını kimse bilmiyor. Kalmasını umuyorum çünkü o benim liderlerimden biri, çok önemli bir oyuncu. Bir asistle bunu yine gösterdi. Kulüp için hâlâ çok önemli ama bu durumda birden fazla taraf var."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Terörsüz Türkiye süreci masada
AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?
Fenerbahçe'de kaleye genç hamle!
Son dakika: Kamuya 3 bin yeni personel! Alımlar ne zaman olacak? Bakan Göktaş duyurdu
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Tuğyan cinayeti böyle planladı! Güllü'yü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip "Bay Bay" dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsın
Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak?
CHP'li İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Bolluca Mavi Göl yok olma noktasında! Balıklar can çekişiyor
Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Kura takvimi nasıl işleyecek?
Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiye'nin 3 aşamalı yol haritası
ABD'deki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trump'tan açıklama geldi
Otoparkta rüşvet trafiği! CHP'li Rıza Akpolat Serdar Bilgili'yi böyle tehdit etti: 500 bin dolar vermezsen ruhsatta zorluk çıkar
Üsküdar ne hallere düştü! CHP'li Sinem Dedetaş belediyenin makam aracını köpeğine tahsis etti
Alina Boz Kuruluş Orhan’da! Bizans’ın prensesi Asporça geliyor! Tarihte nasıl bir figürdü?