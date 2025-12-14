Van Dijk'tan Muhammed Salah açıklaması



Van Dijk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu benimle ilgili değil, takımla ilgili. Mo ile ve neredeyse tüm oyuncularla konuşurum, dinlerim ve gözlemlerim, önemli olan da bu. Eğer bunun takım içinde bir problem yaratıp performansı etkilediğini hissederseniz, o zaman durum farklı olur. Ancak bence bu hafta gösterdik ki tamamen birlik içindeyiz ve hep birlikte ilerliyoruz.

Mo Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor. Orada başarılı olmasını umuyoruz ve geri dönmesini bekliyoruz, bu sezonun geri kalanı için bizim adımıza çok önemli. Ama diğer yandan futbolu hepimiz biliyoruz ve ne olacağını kimse bilmiyor. Kalmasını umuyorum çünkü o benim liderlerimden biri, çok önemli bir oyuncu. Bir asistle bunu yine gösterdi. Kulüp için hâlâ çok önemli ama bu durumda birden fazla taraf var."