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Yanal’ın evinde zirve

Yönetim Gümüşhane yenilgisi sonrası Yanal’la görüştü.

Yanal’ın evinde zirve
Trabzon'da Gümüşhanespor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu gece geç saatlere kadar Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda bir toplantı yaptı. Toplantının ilerleyen saatlerinde ise başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin teknik direktör 'ın evine giderek toplantıya burada devam ettiği iddia edildi. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmede takımın performansı masaya yatırıldı. Yanal, son dokunuşları yapamadıklarına vurgu yaparak, takviye istedi.
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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