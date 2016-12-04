Yanal’ın evinde zirve

Trabzon'da Gümüşhanespor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu gece geç saatlere kadar Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda bir toplantı yaptı. Toplantının ilerleyen saatlerinde ise başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin teknik direktör Ersun Yanal'ın evine giderek toplantıya burada devam ettiği iddia edildi. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmede takımın performansı masaya yatırıldı. Yanal, son dokunuşları yapamadıklarına vurgu yaparak, takviye istedi.
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