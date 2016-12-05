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Teşhirci model!

Teşhirci model!
Eski hostes, yeni model , sosyal medyada taciz edildiğini belirterek, "Evli ve çocuklu bir kadına neden mesaj atarsınız?" diye sordu. 'Performans düşüklüğü' nedeniyle işten çıkarılan ancak çalıştığı havayolu şirketine işe iade davasını kazanan Şengül, sonrasında eleştiri yağmuruna tutulduğunu söyledi. Gönderilen mesajları kullanıcı adlarıyla sosyal medyada yayınlamaya başlayan Şengül, "Teşhir etmemin sebebi kadınları gizli gizli taciz eden bu insanlar tanınsın, çevreleri tarafından bilinsin ve başka kadınları rahatsız edemesinler" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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