Teşhirci model!

Eski hostes, yeni model Zuhal Şengül, sosyal medyada taciz edildiğini belirterek, "Evlive çocuklu bir kadına nedenmesaj atarsınız?" diye sordu. 'Performans düşüklüğü' nedeniyle işten çıkarılan ancak çalıştığı havayolu şirketine işe iade davasını kazanan Şengül, sonrasında eleştiri yağmuruna tutulduğunu söyledi. Gönderilen mesajlarıkullanıcı adlarıyla sosyalmedyada yayınlamaya başlayanŞengül, "Teşhir etmeminsebebi kadınları gizli gizli tacizeden bu insanlar tanınsın,çevreleri tarafından bilinsinve başka kadınları rahatsızedemesinler" dedi.
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