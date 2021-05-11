HZ. Ömer'in halifeliği döneminde Şam Valiliği yapan ve Hz. Peygamber'in (SAV) arkadaşlarından olan Sad b. Ebu Vakkas (RA) Şam'daki bir camiyi genişletmek ister. Bu nedenle de caminin civarındaki arsaları kamulaştırır. Herkes arsasının bedelini alır ve isteyerek arsasını camiye devreder. Ancak Şam'da yaşayan bir Yahudi, camiye bitişik olan arsasını satmak istemez. Vali arsasının değerini fazlasıyla verse de kamulaştırmaya rıza göstermez. Bunun üzerine vali arsaya el koyar ve bedelini adama gönderir.
Yahudi, komşusu olan bir Müslüman'a derdini anlatır. Sızlanır. "Bana zulmedildi" der. Müslüman vatandaş da kendisine, "Medine'ye git. Orada Halife Ömer var. Derdini anlat. Son derece adildir, elbette seni dinler" der. Şamlı Yahudi, Medine'nin yolunu tutar. Yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşır. Halifeyi sorar. Vatandaşlar bir hurma ağacının gölgesinde dinlenen halifeyi gösterirler. "İşte halife bu zattır" derler. Adam, Hz. Ömer'in yanına gider. Derdini anlatır.
Hz. Ömer, bulduğu bir deri veya kemik parçasının üzerine şu cümleyi yazar: "Bilesin ki, ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim." Kısa ve özlü bir cümle. Yahudi bu yazıyı alıp ayrılır. Ama yolda giderken de kendi kendine şöyle konuşur: