SORU-CEVAP

1- Neden bütün dualar kabul olmuyor?

Bütün dualar karşılık görür. Her istediğimiz bire bir gerçekleşmeyebilir. Çünkü her dua kabul olursa, evrenin dengesi bozulur. Herhangi birimizin diğeri hakkındaki duası veya bedduası anında kabul olsa dengeler değişir. Her şey altüst olur. Siz duanıza devam edin. Ümidinizi yitirmeyin.