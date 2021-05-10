"MÜMİNUN" suresinin ilk ayetleri müminleri tanımlar. Bu ayetlerde bahis konusu olan ideal Müslüman'dır. Sokakta, caddede görülen Müslüman bu çizginin çok dışında olabilir.
Çoğu kez de dışındadır. Kendimizi kandırmayalım. Allah'a karşı da kendimizi övecek halde değiliz. O halde doğrusunu söylemek gerek: Ya imanda, ya ibadette, ya alışverişimizde, ya nefsi temayüllerde, ya da başka hususta Kur'an-ı Kerim'in hedeflediği İslami hassasiyetin çok uzağındayız.
Sure şöyle başlıyor; "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler... Onlar ki, zekâtı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar." (1-5)