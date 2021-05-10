Çoğu kez de dışındadır. Kendimizi kandırmayalım. Allah'a karşı da kendimizi övecek halde değiliz. O halde doğrusunu söylemek gerek: Ya imanda, ya ibadette, ya alışverişimizde, ya nefsi temayüllerde, ya da başka hususta Kur'an-ı Kerim'in hedeflediği İslami hassasiyetin çok uzağındayız.