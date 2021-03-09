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    Eksikliği yaşlandırıyor ölüme götürüyor: Kansızlık tırnakta saklı

    Kansızlık birçok önemli hastalıkla belirti veriyor. Bunun için sonuçlarının yanı sıra nedenlerinin de çok ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Uzmanı Prof. Dr. , demir eksikliğinin sonucunda yaşanan kansızlıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

    Kansızlık tırnakta saklı

    Kansızlık birçok önemli hastalıkla belirti veriyor. Bunun için sonuçlarının yanı sıra nedenlerinin de çok ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Uzmanı Prof. Dr. , demir eksikliğinin sonucunda yaşanan kansızlıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

    Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin konsantrasyonun erkeklerde 13.5 g/dl'nin, kadınlarda 11.5 g/dl'nin altına düşmesine anemi denmektedir. Erkinde kanda bulunan kırmızı (eritrosit) ve beyaz (lökosit) kan hücrelerinin yapım yeri dir. ğinde kan hücrelerinin normal bir şekilde yapılabilmesi için iliğin anatomik olarak normal yapıda olmasının yanı sıra hemoglobin yapılması için gerekli olan demir, B12 vitamini, folik asit, B6 vitamini ve aminoasitlerin normal miktarlarda bulunması gerekir. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalır ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz e gelirler. Özellikle oksijene gereksinimi fazla olan , , sinir sistemi gibi dokular daha fazla etkilenirler ve kansızlığa bağlı şikayet ve bulgular ortaya çıkar. Kansızlığın en önemli nedeni hematinik faktörlerin eksikliğidir ve beslenmeyle ilişkilidir. Kansızlık, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, , gibi pek çok hastalığa eşlik eden çok önemli bir belirtidir.

    BELİRTİLERİ NELERDİR?
    Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma
    Çarpıntı
    Baş dönmesi, fenalık hissi
    likleri
    bozukluğu
    Baş ağrısı
    Kulaklarda çınlama ve uğultu
    Kol ve bacaklarda uyuşma ve iğnelenmeler (B12 eksikliği)
    İştahsızlık, bulantı, yutma güçlüğü (demir eksikliği)
    Dilde yanma ve tat alamama (B12 eksikliği)

    Ateş
    Deri, göz akları ve el ayası çizgilerinde solukluk
    Eforla gelen nefes darlığı

    NASIL TANI KONUR?
    Kansızlığın     en önemli belirtisi deri, göz akları, tırnak yatakları ve avuç içi çizgilerindeki solukluktur. Kansızlık tanısı kanda hemoglobin miktarı, değeri, eritrosit sayılarına bakılarak rahatlıkla konulabilir. Parametreler nedeni ortaya koyar.

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