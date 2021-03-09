Eksikliği yaşlandırıyor ölüme götürüyor: Kansızlık tırnakta saklı

Kansızlık birçok önemli hastalıkla belirti veriyor. Bunun için sonuçlarının yanı sıra nedenlerinin de çok ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, demir eksikliğinin sonucunda yaşanan kansızlıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin konsantrasyonun erkeklerde 13.5 g/dl'nin, kadınlarda 11.5 g/dl'nin altına düşmesine anemi denmektedir. Erişkinde kanda bulunan kırmızı (eritrosit) ve beyaz (lökosit) kan hücrelerinin yapım yeri kemik iliğidir. Kemik iliğinde kan hücrelerinin normal bir şekilde yapılabilmesi için iliğin anatomik olarak normal yapıda olmasının yanı sıra hemoglobin yapılması için gerekli olan demir, B12 vitamini, folik asit, B6 vitamini ve aminoasitlerin normal miktarlarda bulunması gerekir. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalır ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale gelirler. Özellikle oksijene gereksinimi fazla olan kalp kası, iskelet kası, sinir sistemi gibi dokular daha fazla etkilenirler ve kansızlığa bağlı şikayet ve bulgular ortaya çıkar. Kansızlığın en önemli nedeni hematinik faktörlerin eksikliğidir ve beslenmeyle ilişkilidir. Kansızlık, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, şeker hastalığı, böbrek yetersizliği gibi pek çok hastalığa eşlik eden çok önemli bir belirtidir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma

Çarpıntı

Baş dönmesi, fenalık hissi

Adet düzensizlikleri

Cinsel fonksiyon bozukluğu

Baş ağrısı

Kulaklarda çınlama ve uğultu

Kol ve bacaklarda uyuşma ve iğnelenmeler (B12 eksikliği)

İştahsızlık, bulantı, yutma güçlüğü (demir eksikliği)

Dilde yanma ve tat alamama (B12 eksikliği)

Göğüs ağrısı

Ateş

Deri, göz akları ve el ayası çizgilerinde solukluk

Eforla gelen nefes darlığı

NASIL TANI KONUR?

Kansızlığın en önemli belirtisi deri, göz akları, tırnak yatakları ve avuç içi çizgilerindeki solukluktur. Kansızlık tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak rahatlıkla konulabilir. Parametreler nedeni ortaya koyar.