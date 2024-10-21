Bursa’da hırsızlık suçuyla yargılanan kadın Afrika örgüsü saç modeli detayıyla beraat etti

Bursa'da Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldıktan sonra tutuklanan, 1 hafta sonra pandemi nedeniyle denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen M.K. (25) isimli kadın, hırsızlık olayından 5 gün önce yaptırdığı Afrika örgüsü saç modelini delil olarak gösterip, yeniden yargılama talep etti. Kimlik bilgisi kullanılarak hırsızlık yapıldığını belirten M.K.'nin itirazını kabul eden mahkeme, yeniden yapılan yargılamada, şüphelinin olay tarihinden önce yaptırdığı Afrika örgüsü saç modeliyle aylarca kullandığı paylaşımları dikkate alarak, beraatine karar verdi.

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