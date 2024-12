12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi! MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye’de ağır darbe

MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.

Bölgeyi an be an takibe alan MİT, örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları tırlara yüklediğini ve konvoy şeklinde bölgeden ayrıldığını tespit etti.

HEDEFLER BİR BİR İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine MİT, operasyon kararı alarak konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.