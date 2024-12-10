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Fotomaç Süper Lig’in En İyileri belirlendi! İşte ödüllerin sahipleri

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Sunuculuğunu A Spor Spikeri Melike Çelik ve A Spor Haber Müdürü Cüneyt Şen'in üstlendiği ödül töreninde, yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 17:34 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 17:50
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri belirlendi! İşte ödüllerin sahipleri

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