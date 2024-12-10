Fotomaç Süper Lig’in En İyileri belirlendi! İşte ödüllerin sahipleri

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri'nde ödüllerin sahipleri açıklandı
İşte ödüller ve kazananlar
Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri'nde ödüllerin sahipleri açıklandı
İşte ödüller ve kazananlar
Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Osman Aşkın Bak
Fotomaç Özel Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella
Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz
Yılın 10 Numarası Ödülü: Dries Mertens
Yılın Sol Kanat Oyuncusu Ödülü: Dusan Tadic
Yılın Golcüsü: Mauro Icardi