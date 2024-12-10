Başkan Erdoğan'dan "Suriye'de terörün başı ezilecek" mesajı! İsrail'i çok net bir dille uyardı: Seyirci kalmayız

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri aracılığıyla yurt içinde ve dışında kutlu davanın başarısı için mücadele eden her bir kardeşime selamlarımı gönderiyorum, her birine kalpten teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik.

Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.





Sabit gelirlerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı düşünüyoruz









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