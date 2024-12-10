SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan "Suriye'de terörün başı ezilecek" mesajı! İsrail'i çok net bir dille uyardı: Seyirci kalmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEAŞ ve PYD'yi işaret ederek Suriye'de terörün başının ezileceğini söyledi. "Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını yıllarca koruduk" diyen Erdoğan, Golan'dan işgal hareketine başlayan İsrail'i "Seyirci kalmayız" diyerek uyardı. Suriyelilerin geri dönüşlerinde kolaylık sağlanacağını belirten Erdoğan'ın "Zor dönemde kardeşlik imtihanını alnımızın akı9yla verdik" sözleri ayakta alkışlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 14:42 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:03
Başkan Erdoğan’dan Suriye’de terörün başı ezilecek mesajı! İsrail’i çok net bir dille uyardı: Seyirci kalmayız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri aracılığıyla yurt içinde ve dışında kutlu davanın başarısı için mücadele eden her bir kardeşime selamlarımı gönderiyorum, her birine kalpten teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik.

Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.


Sabit gelirlerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı düşünüyoruz




Detaylar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye’de terörün başı ezilecek mesajı! İsrail’i çok net bir dille uyardı: Seyirci kalmayız
Türkiye’den ensarlığa yakışır uğurlama! Cilvegözü ve Yayladağı’nda Geri dönüş heyecanı... Suriyeli STK’larla masa kuruluyor
Başkan Erdoğan’dan İnsan Hakları Günü mesajında Suriye vurgusu: Ülkelerini yeniden ayağa kaldırmaları için her türlü desteği sağlayacağız
42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
Suriye’de çıkmaza giren Kandil’in 6-8 Ekim hayali! Mustafa Karasu’dan Esad-PKK-İsrail itirafı: Silah bırakmam dedi özerklik istedi
Sporun kalbi Turkuvaz’da atıyor | Bakan Osman Aşkın Bak yatırımları anlattı! Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini duyurdu
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?
Netanyahu hakim karşısında! Yolsuzluk davasında ilk kez ifade verecek: Yeraltında İHA korkusu
HTŞ lideri Cevlani A Haber’e konuştu: Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir!
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! Şam’a 25 kilometre
Suriye ile enerji adımı atılacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar işaret etti: Olağanüstü bir fırsat olabilir
Putin’in akıl hocası yalanıyla pazarlanan Alexander Dugin’den hadsiz sözler! Esad rejimi çökünce Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırdı
CANLI | Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem: Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı! Putin Beşar’la görüşecek mi?
Narin Güran cinayetinde yasak aşk kavgası! Baran Güran’dan dikkat çeken paylaşım! Çözülme yaşanacak mı?
SON DAKİKA