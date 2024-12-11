PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika | Suriye'de Deyrizor PKK'dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından birçok noktada kontrol muhaliflere geçmişti. 1 milyon nüfusu olan Deyrizor terör örgütleri PKK/YPG'nin kontrolüne geçmişti. Muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ederken PKK sivillere yönelik saldırılar düzenlendiği Deyrizor'da 21.30 itibariyle muhalifler bölgeyi ele geçirerek tamamen kontrol altına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 00:31 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 00:58
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'de muhaliflerin hızlı ilerleyişi sonrası pek çok noktada kontrol ele geçiririlmişti. Bölgede ilerleyen muhalifler, Deyrizor'u terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Deyrizor merkezi 21.30 itibariyle muhalifler tarafından tamamen ele geçirdiği öğrenildi.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde ise sadece Haseke ve Kamışlı kaldı.

SON DAKİKA | Deyrizor kent merkezi muhalifler tarafından ele geçirildi!

KUTLAMALAR YAPILIYOR

Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.

DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?

Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
Bakan Fidan TBMM Genel Kurulu’na hitap etti
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe Suriye temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni...
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
ABD basınından Trump’a Cevlani tavsiyesi! Politico tarihi fırsat dedi
Başkan Erdoğan’dan Suriye’yi bir daha böldürmeyiz mesajı! Terörün başı ezilecek deyip İsrail’i uyardı: Seyirci kalmayız
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri belirlendi! İşte ödüllerin sahipleri
Isparta şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı babadan yürek yakan sözler: Susun Taha uyuyor! Biri kardeşinin naaşının peşinden koştu diğeri oğluna ağıt yaktı
Alman Bild’in Suriye hazımsızlığı! FETÖ’cü Eren Güvercin’e mikrofon uzatıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...
SON DAKİKA