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Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası geride kaldı. En çok konuşulan karşılaşma olan Sivasspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj'ın pozisyonunda neler konuşulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:02 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:02
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.

İŞTE VAR KAYITLARI
Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması;

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."

Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin.

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