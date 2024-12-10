Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan "Başları ezilecek" deyip mesajı verdi

Esad zaliminin devrilmesi sonrası Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Tel Rıfat - Münbiç hattı terörden arındırıldı.
ERDOĞAN: SURİYE'DE TERÖRÜN BAŞI EZİLECEK
Suriye'nin aydınlık günlere kavuşacağını belirten Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" mesajı verdi.