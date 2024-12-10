Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan "Başları ezilecek" deyip mesajı verdi

SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te Ureyme ve Um Dadat'ı terörden arındırdı (AA)



SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.