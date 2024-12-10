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Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan "Başları ezilecek" deyip mesajı verdi

Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' kurulmasına müsaade edilmeyecek. Tel Rıfat - Münbiç hattı Ankara destekli "Özgürlük Şafağı" operasyonları ile terörden arındırıldı. SMO'nun bölgedeki arama tarama faaliyetleri ise sürüyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir" diyerek "Terörsüz Suriye" mesajı verdi. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:14 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:26
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi

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Esad zaliminin devrilmesi sonrası Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Tel Rıfat - Münbiç hattı terörden arındırıldı.

ERDOĞAN: SURİYE'DE TERÖRÜN BAŞI EZİLECEK

Suriye'nin aydınlık günlere kavuşacağını belirten Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" mesajı verdi.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor (AA)Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor (AA)

MÜNBİÇ'TE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmasının ardından, arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Münbiç sokaklarında devriye gezen SMO birlikleri, yerleşim yerlerindeki binalar ile kırsal bölgelerdeki yollarda PKK/YPG'nin kurduğu bomba tuzaklarıyla mayınları tespit ve imha çalışmaları yürütüyor.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor (AA)Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor (AA)

Çatışmalardan kaçarak bölgedeki tünellere saklandığı tespit edilen teröristlere yönelik "Teslim ol" çağrısı yapan SMO, çağrılara uymayan ve direnen teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Arama tarama faaliyetleri kapsamında, tünellerden birinde gizlenen kadın terörist ele geçirilirken, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı bazı binaların yakılarak terk edildiği görüldü.

Münbiç, ABD destekli terör örgütünün 8 yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı.

SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te Ureyme ve Um Dadat'ı terörden arındırdı (AA)SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te Ureyme ve Um Dadat'ı terörden arındırdı (AA)

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor (AA)Suriye Milli Ordusu, teröristlerden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetlerine devam ediyor (AA)

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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