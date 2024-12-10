ABD basınından Trump’a Cevlani tavsiyesi! Politico “tarihi fırsat” dedi

Suriye'de 60 küsur yıllık BAAS rejimi çökerken başta Orta Doğu olmak üzere dünya için de yeni bir dönem başladı.

Suriyeli muhalifler, Reuters

POLITICO "TRUMP İÇİN TARİHİ FIRSAT" DEDİ

Muhalif gruplar İdlib, Halep, Hama ve Humus derken Suriye'de başkent Şam'ı da ele geçirdi ve Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Suriye'de yeni bir dönem başlarken ABD gazetesi Politico, Esad rejiminin devrilmesinin 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump için tarihi bir fırsat olacağını yazdı.

ABD GAZETESİNDEN TRUMP'A CEVLANİ TAVSİYESİ

Politico'ya konuşan Oklahoma Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Joshua Landis, Donald Trump'ın İran ve Rusya'ya karşı koz elde etmek için Suriye'deki muhalif grupların lideri Ebu Muhammed el-Cevlani ile birlikte çalışmanın yollarını bulma fırsatına sahip olduğunu söyledi ve "Amerika, İran'a zarar vermek için Şam'da Sünni liderliğinde bir devlet istiyor. Ve Rusya'ya. Ve şimdi bunu elde etti, değil mi? Yani neden şimdi istediğin eli ısırasın ki?" şeklinde konuştu.

Politico, Esad rejiminin devrilmesinin “Trump için tarihi bir fırsat” olduğunu belirtirken yeni başkana muhaliflerin lideri Ebu Muhammed el-Cevlani ile birlikte çalışma tavsiyesi verdi.

Politico'nun Cevlani'nin Irak'ta ABD'ye karşı savaştığını hatırlatması üzerine Landis, Cevlani'nin, Suriye'nin düşmanlarının İran, Hizbullah ve Esad olduğuna yönelik sözlerine vurgu yaptı.

Cevlani'nin Esad düştükten hemen sonra ABD hükümeti ile iletişime geçmeye başladığını belirten Landis, Trump hükümetinin de iletişim için hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD CEVLANİ'Yİ TERÖRİST LİSTESİNDEN ÇIKARACAK MI?

Politico, ABD'nin Cevlani'nin başına büyük bir ödül koyduğunu belirtirken Landis ise "Washington'da onu terörist listesinden çıkarmak için çalışan birçok kişi var" dedi.

Suriyeli muhalifler, Reuters

"SURİYE'NİN TÜRKİYE DIŞINDA MÜTTEFİKİ YOK"

Suriye'deki devrim ile ABD için de yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Landis, "Amerika Birleşik Devletleri Esad'a karşıydı çünkü Esad İran ve Rusya'nın müttefikiydi ve bugün, yeni Suriye artık Rusya veya İran'ın müttefiki değil. Şu anda Türkiye dışında Suriye'nin müttefiki olacak birini bilmiyoruz, değil mi? 54 yıl sonra ilk kez bir Sünni devleti. Ve bu önemli. Amerika, İran'a ve Rusya'ya zarar vermek için Şam'da Sünni liderliğindeki bir devlet istiyordu. Ve şimdi bunu elde etti, değil mi? dedi.