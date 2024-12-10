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Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı da ele geçirmesinin ardından Beşar Esad, eşi Esma Esad ve üç çocuğu ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Lübnan basınına göre Esad'a Hizbullah yardım etti. Bir diğer iddiaya göre ise Esad, Şam'daki sarayında bulunan tünellerden Lazkiye'ye kaçtı ve Rus uçakları ile ülkeden ayrıldı. Peki, Esad Suriye'den nasıl kaçtı? İşte, devrik diktatörün Moskova'da yıllardır devam eden lüks daireli hazırlığı ve Suriye'den nasıl kaçtığına ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:18
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

Suriye'de muhalifler İdlib, Halep, Hama ve Humus'un ardından başkenti Şam'ı da ele geçirirken Beşar Esad İngiliz vatandaşı eşi ve üç çocuğunu da yanına alarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

ESAD ARTIK MÜLTECİ

Kremlin Beşar Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve "insani kaygılarla" sığınma hakkı verildiğini duyurdu. Esad, İngiliz eşi ve üç yetişkin çocuğu ile Suriye'deki saraylarını geride bırakarak Rusya'da yeni bir hayata başlayacak. Peki, Esad, Moskova'ya nasıl gitti? Muhalifler Şam'a ilerlerken ülkeden nasıl kaçtı?

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

KREMLİN DUYURDU! MOSKOVA'DA NEREDE KALIYOR?

Kremlin Esad ailesinin Putin'in doğrudan emriyle sığınma hakkı aldığını doğruladı. Moskova daha fazla ayrıntı açıklamadı, başkanlık sözcüsü Dmitry Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Esad'ın nerede olduğu hakkında söyleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

BEŞAR ESAD RUSYA'YA NASIL KAÇTI?

Esad'ın lösemi hastası olan eşi Esma Esad'ın, kocası Suriye'den kaçmadan birkaç gün önce kızı ve iki oğluyla birlikte Moskova'ya geldiği düşünülüyor.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

ŞAM'DA GİZLİ TÜNELLER

Pazar günü muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından, Esad ailesine ait bir malikanenin altındaki gizli tünellerin ortaya çıkarıldığı ve bu ağın diktatör ve müttefikleri için olası bir kaçış yolu işlevi gördüğü bildiriliyor.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

LAZKİYE'DE BİR RUS UÇAĞI

Öte yandan Esad'ın Rusya'nın Hmeimim hava üssünü kullanarak kaçmış olabileceği öne sürülüyor. Uçuş takip cihazları, Esad'ın Moskova'ya gelmesinden birkaç saat önce Lazkiye yakınlarından havalanan bir Rus uçağını gösteriyordu.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

HİZBULLAH MI YARDIM ETTİ?

Bir diğer iddiaya göre ise Esad Hizbullah'ın yardımı ile kaçtı. Lübnan gazetesi Nida el-Vatan, Esad ve rejimin üst düzey isimlerinin Hizbullah'ın koruması altında Beyrut'a kaçtığını iddia etti. Nida el Vatan'a göre Esad'ın yanında yakın danışmanı ve Lübnan'da terörle ilgili suçlardan aranan eski Suriye İstihbarat Şefi Ali Mamlok da yer alıyordu.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

RUSYA'DA NE YAPACAKLAR?

Esad ailesinin Rusya'da 24 ve 21 yaşlarındaki oğulları Hafez ve Kerim ile 22 yaşındaki kızı Zein'in de aralarında bulunduğu belirtiliyor. Ancak özel bir mülkte mi yaşayacakları yoksa hükümetin güvenli evinde mi kalmaya zorlanacakları henüz belli değil.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

MOSKOVA'DA EN AZ 18 LÜKS DAİRE

Esad ailesi son yıllarda Moskova'da değeri 30 milyon sterlini aşan en az 18 daire satın almıştı.

Esad'ın amcası Muhammed Mahluf liderliğindeki akrabaları olan Mahluflar, uzun süredir Suriye'nin kendisinden sonra en zengin ve en önemli ikinci ailesi olarak kabul ediliyor ve Rusya'da önemli varlıklara sahipler.

İngiliz Financial Times'a göre, ülkedeki iç savaş sürerken Suriye'den onlarca milyon dolar uzak tutmak için aile, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde en az 18 lüks daire satın aldı.

Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

2012 yılında Londra'daki Shard'ın açılışına kadar Avrupa'nın en yüksek binası olan iki kuleli gökdelen, Rusya'nın en zengin iş adamlarına, hükümet bakanlıklarına, beş yıldızlı otellere ve çokuluslu şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Esma Esad'ın, kocası Suriye'den kaçmadan birkaç gün önce kızı ve iki oğluyla birlikte Moskova'ya geldiği düşünülüyor.

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