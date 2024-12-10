Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

Öte yandan Esad'ın Rusya'nın Hmeimim hava üssünü kullanarak kaçmış olabileceği öne sürülüyor. Uçuş takip cihazları, Esad'ın Moskova 'ya gelmesinden birkaç saat önce Lazkiye yakınlarından havalanan bir Rus uçağını gösteriyordu.

Bir diğer iddiaya göre ise Esad Hizbullah 'ın yardımı ile kaçtı. Lübnan gazetesi Nida el-Vatan, Esad ve rejimin üst düzey isimlerinin Hizbullah'ın koruması altında Beyrut'a kaçtığını iddia etti. Nida el Vatan'a göre Esad'ın yanında yakın danışmanı ve Lübnan'da terörle ilgili suçlardan aranan eski Suriye İstihbarat Şefi Ali Mamlok da yer alıyordu.

Esad ailesinin Rusya'da 24 ve 21 yaşlarındaki oğulları Hafez ve Kerim ile 22 yaşındaki kızı Zein'in de aralarında bulunduğu belirtiliyor. Ancak özel bir mülkte mi yaşayacakları yoksa hükümetin güvenli evinde mi kalmaya zorlanacakları henüz belli değil.

MOSKOVA'DA EN AZ 18 LÜKS DAİRE

Esad ailesi son yıllarda Moskova'da değeri 30 milyon sterlini aşan en az 18 daire satın almıştı.

Esad'ın amcası Muhammed Mahluf liderliğindeki akrabaları olan Mahluflar, uzun süredir Suriye'nin kendisinden sonra en zengin ve en önemli ikinci ailesi olarak kabul ediliyor ve Rusya'da önemli varlıklara sahipler.

İngiliz Financial Times'a göre, ülkedeki iç savaş sürerken Suriye'den onlarca milyon dolar uzak tutmak için aile, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde en az 18 lüks daire satın aldı.