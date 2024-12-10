Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık

Suriye'de muhalifler İdlib, Halep, Hama ve Humus'un ardından başkenti Şam'ı da ele geçirirken Beşar Esad İngiliz vatandaşı eşi ve üç çocuğunu da yanına alarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
ESAD ARTIK MÜLTECİ
Kremlin Beşar Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve "insani kaygılarla" sığınma hakkı verildiğini duyurdu. Esad, İngiliz eşi ve üç yetişkin çocuğu ile Suriye'deki saraylarını geride bırakarak Rusya'da yeni bir hayata başlayacak. Peki, Esad, Moskova'ya nasıl gitti? Muhalifler Şam'a ilerlerken ülkeden nasıl kaçtı?
KREMLİN DUYURDU! MOSKOVA'DA NEREDE KALIYOR?
Kremlin Esad ailesinin Putin'in doğrudan emriyle sığınma hakkı aldığını doğruladı. Moskova daha fazla ayrıntı açıklamadı, başkanlık sözcüsü Dmitry Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Esad'ın nerede olduğu hakkında söyleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.
BEŞAR ESAD RUSYA'YA NASIL KAÇTI?
Esad'ın lösemi hastası olan eşi Esma Esad'ın, kocası Suriye'den kaçmadan birkaç gün önce kızı ve iki oğluyla birlikte Moskova'ya geldiği düşünülüyor.
LAZKİYE'DE BİR RUS UÇAĞI
Öte yandan Esad'ın Rusya'nın Hmeimim hava üssünü kullanarak kaçmış olabileceği öne sürülüyor. Uçuş takip cihazları, Esad'ın Moskova'ya gelmesinden birkaç saat önce Lazkiye yakınlarından havalanan bir Rus uçağını gösteriyordu.
HİZBULLAH MI YARDIM ETTİ?
Bir diğer iddiaya göre ise Esad Hizbullah'ın yardımı ile kaçtı. Lübnan gazetesi Nida el-Vatan, Esad ve rejimin üst düzey isimlerinin Hizbullah'ın koruması altında Beyrut'a kaçtığını iddia etti. Nida el Vatan'a göre Esad'ın yanında yakın danışmanı ve Lübnan'da terörle ilgili suçlardan aranan eski Suriye İstihbarat Şefi Ali Mamlok da yer alıyordu.
RUSYA'DA NE YAPACAKLAR?
Esad ailesinin Rusya'da 24 ve 21 yaşlarındaki oğulları Hafez ve Kerim ile 22 yaşındaki kızı Zein'in de aralarında bulunduğu belirtiliyor. Ancak özel bir mülkte mi yaşayacakları yoksa hükümetin güvenli evinde mi kalmaya zorlanacakları henüz belli değil.
MOSKOVA'DA EN AZ 18 LÜKS DAİRE
Esad ailesi son yıllarda Moskova'da değeri 30 milyon sterlini aşan en az 18 daire satın almıştı.
Esad'ın amcası Muhammed Mahluf liderliğindeki akrabaları olan Mahluflar, uzun süredir Suriye'nin kendisinden sonra en zengin ve en önemli ikinci ailesi olarak kabul ediliyor ve Rusya'da önemli varlıklara sahipler.
İngiliz Financial Times'a göre, ülkedeki iç savaş sürerken Suriye'den onlarca milyon dolar uzak tutmak için aile, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde en az 18 lüks daire satın aldı.
2012 yılında Londra'daki Shard'ın açılışına kadar Avrupa'nın en yüksek binası olan iki kuleli gökdelen, Rusya'nın en zengin iş adamlarına, hükümet bakanlıklarına, beş yıldızlı otellere ve çokuluslu şirketlere ev sahipliği yapıyor.
Esma Esad'ın, kocası Suriye'den kaçmadan birkaç gün önce kızı ve iki oğluyla birlikte Moskova'ya geldiği düşünülüyor.