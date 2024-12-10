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Alman Bild’in Suriye hazımsızlığı! FETÖ’cü Eren Güvercin’e mikrofon uzatıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

Suriye’de muhaliflerin Beşar Esad’ı devirmesinin ardından Alman basınında büyük hazımsızlık başladı. Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı açıkça hedef alan Alman Bild, yine mezhepçi iftiralara başvurdu. Türkiye’nin Suriye’deki terör operasyonlarını “işgal” olarak adlandıran Bild, mikrofonu FETÖ firarisi sözde gazeteci Eren Güvercin’e uzattı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:28 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:47
Alman Bild’in Suriye hazımsızlığı! FETÖ’cü Eren Güvercin’e mikrofon uzatıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

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Suriye'de muhalifler Şam'ı da ele geçirirken Beşar Esad ise Rusya'ya kaçtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de yeni bir dönemin başladığını söylerken Alman basını ise açıkça Türkiye'yi hedef aldı.

Alman Bild, Suriye konusunda İran ve Rusya’nın kaybettiğini, Türkiye’nin ise kazandığını yazdı. Suriye’de muhaliflerin zaferinin Başkan Erdoğan’ı sevindirdiğini yazan Bild, yine mezhepçi iftiralara sığındı ve Başkan Erdoğan’ın “Suriye’de Sünni bir hükümet” ile ilgilendiğini yazdı.Alman Bild, Suriye konusunda İran ve Rusya’nın kaybettiğini, Türkiye’nin ise kazandığını yazdı. Suriye’de muhaliflerin zaferinin Başkan Erdoğan’ı sevindirdiğini yazan Bild, yine mezhepçi iftiralara sığındı ve Başkan Erdoğan’ın “Suriye’de Sünni bir hükümet” ile ilgilendiğini yazdı.

ALMAN BILD'DEN TÜRKİYE'YE MEZHEPÇİ İFTİRA

Her fırsatta Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine haberleri ile gündem olan Alman Bild, Suriye konusunda İran ve Rusya'nın kaybettiğini, Türkiye'nin ise kazandığını yazdı. Suriye'de muhaliflerin zaferinin Başkan Erdoğan'ı sevindirdiğini yazan Bild, yine mezhepçi iftiralara sığındı ve Başkan Erdoğan'ın "Suriye'de Sünni bir hükümet" ile ilgilendiğini yazdı.

Başkan Erdoğan'ın "Tarih Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma sınavını başarıyla geçtiğini kaydedecektir" sözlerine atıf yapan Bild, Türkiye'nin muhaliflerin operasyonuna dahil olduğunu iddia etti.

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SURİYE'DEKİ OPERASYONLARA "İŞGAL" YALANI

Türkiye'nin topraklarını terörden arındırma adına Suriye'de düzenlediği operasyonları "işgal" olarak adlandıran Bild, Ankara'nın bölgedeki muhalif grupları silahlandırdığını iddia etti.

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FETÖ'CÜ EREN GÜVERCİN'E MİKROFON UZATTILAR

Alman Bild, sadece Türkiye'ye iftira atmakla kalmadı. Bir de FETÖ firarisi bir isme mikrofon uzattı.

FETÖ'cü Eren Güvercin'in sözlerine atıf yapan Bild, sözde gazeteciyi "Türkiye uzmanı" olarak tanıttı ve "Erdoğan yıllardır Esad sonrası döneme yatırım yapıyor. Esad rejiminin düşmesi ve Rusya ile İran'ın Suriye'deki önemli aktörler olmaktan çıkmasının ardından Erdoğan kilit bir rol üstlenecek. Şam'daki yeni siyasi liderliğin Türkiye'nin kışkırtmalarıyla nasıl başa çıkacağını görmek ilginç olacak. Çünkü tüm silahlı gruplar Türkiye ve onun Suriye'deki rolü konusunda hemfikir değil." şeklindeki ifadelerini kullandı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Başkan Erdoğan'ın sürekli olarak Batı'ya ve İsrail'e karşı nefreti körüklediğini iddia eden Bild, "NATO üyesi olarak ittifakta en büyük baş ağrılarına neden olan kişi gibi davranıyor, özellikle de 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde Hamas'a verdiği açık destekle. Ayrıca, mültecileri Avrupa'ya göndermemesi karşılığında yüksek bedeller talep ediyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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"GÜÇLÜ ADAM ERDOĞAN"

AB dış politikaları uzmanı Elmar Brok ise Bild'e yaptığı açıklamada "Erdoğan, özellikle Rusların devre dışı kaldığı bir ortamda, bölgede güçlü adam konumuna gelebilir. AB ve Berlin, onunla hızlıca temas kurmakta fayda görmeli, özellikle de İsrail'in güvenliği ve bölgedeki istikrar için." İfadelerini kullandı.

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