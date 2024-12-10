CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerle buluştu

Türkiye, yurt içi ve sınır ötesinde kesintisiz operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürürken, terör öegütlerinin sponsoru ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kurilla, bugün Suriye'deYPG/PKK'lı teröristleri ziyaret etti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, 10 Aralık'ta Suriye'deki çeşitli üslerdeki ABD komutanlarını, askerlerini ve sözde DEAŞ ile mücadele eden Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ziyaret etti. CENTCOM'dan yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"10 Aralık'ta General Erik Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD komutanlarını, askerlerini ve DEAŞ ile mücadele ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret etti. Kuvvet koruma önlemleri, hızla değişen durum ve DEAŞ'ın mevcut durumu istismar etmesini önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında birinci elden bir değerlendirme aldı. CENTCOM, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyor."

HER TAŞIN ALTINDAN KURILLA ÇIKIYOR

Geçtiğimiz aylarda terör unsurlarını Türkiye'nin SİHA operasyonlarından korumak için ABD, PKK'ya Bradley" tipi zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri sevk etmişti. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitmişti.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, daha önce de PKK ile defalarca temas kurmuş bir isim olarak dikkat çekiyor. Orta Doğu'daki pek çok askeri operasyona katıldığı bilinen Kurilla, özellikle Irak ve Afganistan'daki işgallerde yer aldı ve bu süreçte sivil kayıpların yaşanmasına neden oldu. Bölgeyi yakından tanıyan Kurilla, ABD'de yaptığı çeşitli konuşmalarında PKK ve PYD'yi olumlu bir şekilde değerlendirmişti. Bu bağlamda, Kurilla'nın geçmişteki askeri faaliyetleri ve açıklamaları, bölgedeki terörle mücadele politikaları açısından önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

General Michael Erik Kurilla, geçtiğimiz yıl Nisan ayında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) lideri terörist Mazlum Kobani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" şeklindeki açıklamalarıyla PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Kurilla, aynı zamanda ABD'nin Irak ve Panama gibi birçok askeri işgaline katılmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Nisan 2022'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın atamasıyla CENTCOM Komutanı olarak göreve başlayan Kurilla, görev süresi boyunca sıkça Suriye'deki PKK-YPG unsurlarıyla birlikte hareket etti.