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Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak." dedi. Asgari ücrette 2.toplantının 16 Aralık'ta olacağı bildirildi. Çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek asgari ücret için artış tahminleri yüzde 25’ten başlıyor, yüzde 44’e kadar çıkıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak, taraflar ne söylüyor? İşte asgari ücret zammı için konuşulan senaryolar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 17:35 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:11
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu

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2025'te geçerli olacak asgari ücret için kollar sıvandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise hemen herkesi ilgilendiren yeni ücreti belirlemek için çalışmalara bugün başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Asgari ücrette ilk toplantı başladı! Bakan Işıkhan: ''Çalışanların refahını artıracağız''

Toplantıdaki konuşmasında, işçi ve işveren temsilcileri ile belirlenen asgari ücretin genel bir ücreti değil çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti ifade ettiğini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. İşçi temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyoruz. İşveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, ekonomik büyüme, istihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.

Hükümetimiz, çalışanlarımızın alın terinin karşılığını almasını sağlamak ve onların refahını sürekli artırmak için önemli adımlar atmıştır. Asgari ücrette yapılan artışlar, sadece enflasyona karşı bir koruma kalkanı olmakla kalmamış, aynı zamanda vatandaşlarımızın alım gücünü artırarak, büyüyen ekonomimizin meyvelerini daha adil bir şekilde paylaşmamıza vesile olmuştur."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İSTİHDAM VE ÜRETİM HAMLELERİYLE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Işıkhan, sürekli artan refahın yine millete daha fazla istihdam, daha müreffeh çalışma koşulları ve yükselen bir ekonomi vizyonu olarak geri döndüğünü ifade etti.

Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attıkları adımlarla ekim ayında istihdam sayısının 156 bin kişi artarak, 32 milyon 970 bin kişiye ulaştığını bildiren Bakan Işıkhan, "İstihdam oranımız ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,9'a ulaşarak tarihimizin en yüksek seviyesini görmüştür. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi için politikalarımızı sürdürmeye Türkiye Yüzyılı'nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"ALIN TERİ KUTSALDIR, SERMAYE İSE KALKINMANIN MOTOR GÜCÜDÜR"

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretim, ihracat, küresel pazardaki iddiasıyla, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu başarı, işçilerimizin alın teri ve işverenlerimizin girişimci ruhuyla birlikte elde edilmiştir. İşçilerimiz, Türkiye'nin yükselen gücünün lokomotifi olurken, işverenlerimiz, bu gücün yolunu açan ve istihdam sağlayan aktörlerdir. Birlikte, yan yana yürüyerek üretim çarklarını döndürerek ekonomimizin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik. İşte bu nedenle, bu toplantılar sadece bir ücret belirleme meselesi değil, emeğin ve sermayenin birlikte güçlendiği bir dengeyi kurma çabasıdır. Bizim vizyonumuzda alın teri kutsaldır, sermaye ise kalkınmanın motor gücüdür. İkisini bir araya getirmek, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve refahı da beraberinde getirecektir. İşçinin emeğiyle, işverenin yatırım gücünü aynı potada birleştiren bir düzen, Türkiye'nin, kalkınma sürecinin de en güçlü hareket noktası olacaktır."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)

"KALKINMA, İŞÇİ VE İŞVERENİN EL ELE VERDİĞİ DÜZENLE GERÇEKLEŞTİR"

Işıkhan, geleneksel anlayışta işçinin alın teri ile sermayenin bir mücadele ve çatışma içinde olduğunun varsayıldığını dile getirerek, bu varsayımın hem bugünün dünyasının gerçeklerini hem ülkenin kalkınma ideallerini hem de emeğe bakışlarını yansıtmaktan uzak olduğunu söyledi.

Alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı kabul etmediklerini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, emeğin değer gördüğü, alın teriyle sermayenin birbirini tamamladığı bir sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini, ancak ve ancak işçi ve işverenin el ele verdiği, aynı hedef doğrultusunda yürüdüğü bir düzenle gerçekleştirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu, aynı zamanda sosyal adaletin, dayanışmanın ve birlikte büyüme iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konduğu bir idealdir. Bizler de bu vizyonda, salt ekonomik büyümeyi hedefleyen kuru stratejilerle değil, insanı, emeği, alın terini ve dayanışmayı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)

"İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU EMEĞİN KARŞILIĞINI ADİL ŞEKİLDE VERMEKTİR"

Türkiye Yüzyılı vizyonunda her vatandaşın emeğinin değerli ve bu emeğin Türkiye'nin kalkınma hikayesinin asli unsuru olduğunu belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çalışanların emeğine saygı göstermenin ön şartı, insana yakışır işlerin, adil çalışmanın ve adil ücret politikasının geliştirilmesine bağlıdır. İşverenlerin en önemli sorumluluğu emeğin karşılığını adil şekilde vermektir. Yani bir çalışan, ortaya koyduğu çaba ve kattığı değer ölçüsünde karşılık almalıdır. Adil ücret ile çalışanların motivasyonu artarken, aynı zamanda yükselen verimlilik ve üretkenlik sayesinde, işletmenin, sektörün ve nihayetinde ülkemizin kazancı artar. Bizler, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini yalnızca bir vecize olarak değil, her kararımızın temel prensibi olarak kabul etmiş bir milletiz. Bu ilke emeğe saygıyı, çalışana hakkını zamanında ve adaletle teslim etmeyi gerektirir. Hükümet olarak, ülkemizin istihdam politikasını sadece sayısal başarılarla değil, niteliksel kazanımlarla da güçlendirme iradesi ortaya koyuyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantıları sonunda belirlenecek olan, 2025 yılı asgari ücretin, şimdiden aziz milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu sürece katkı sunacak tüm komisyon üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın refahını artıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve sosyal kalkınmasını güçlendiren süreci hep birlikte yürüteceğimize inanıyorum."

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın yaptığı toplantının, kalan bölümü basına kapalı gerçekleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı (AA)

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Komisyonun ikinci toplantısını 16 Aralık Pazartesi günü yapacağını bildiren Ağar, toplantıya dair bilgiler paylaştı.

MASAYA RAKAM GELDİ Mİ?

Toplantıda herhangi bir ücret dile getirmediklerini belirten Ağar, TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçinin sorun ve taleplerini aktardığını söyledi.

Asgari ücretin alım gücünün zaman içerisinde düştüğünü dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"İnsanlar geçmiş yıllarda asgari ücretle 10 tane çeyrek altın alırken, bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. Yani 7 çeyrek altın kaybolmuş. Asgari ücretle insanlar ev kirasını verebilmeli, mutfaktaki tenceresini kaynatabilmeli, okula giden çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmeli. Yani bunlar geçmişte yapılıyordu."

"İŞÇİYE VEYA MEMURA ÜCRET ÖDEMEYLE ENFLASYON YÜKSELMEZ"

Ağar, asgari ücret görüşmelerinde ilk rakamı işveren tarafından beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"8 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Bu 8 milyonun kişinin aileleri var. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. O nedenle biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunların hiçbirine katılmayız. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz."

Asgari ücrete yapılacak artışın enflasyona sebep olmadığının son bir yıl içerisinde net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Ağar, "Hiçbir zaman işçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. (AA)


TOPLANTI ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA

Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı, maksimum faydayı sağlayacak ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI

Başkan Erdoğan ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!



Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü, bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir. Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına bigane kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz."

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)


TARAFLAR NE DİYOR?
Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bulunacak. TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay "Hedef enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu deniliyor. İkisine de katılmıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HANGİ ORANLAR MASAYA GELECEK?
Asgari ücret zammı için yüzde 25'ten başlayarak farklı artış senaryoları konuşuluyor. Ancak bu oranın üstüne çıkılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret eğer artış yüzde 25 olursa 21 bin 252 liraya ulaşacak. Bu orana göre asgari ücretin brütü 25 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 29 bin 378 lira seviyesinde gerçekleşecek.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yüzde 30'luk bir artış durumunda asgari ücretin neti 22 bin 102, brütü 26 bin 3, işverene maliyeti 30 bin 553 lira seviyesine ulaşacak. Asgari ücret yüzde 35'lik zam kararı alınması halinde ise 23 bin liraya dayanacak. Neti 22 bin 952, brütü 27 bin 3 lira olurken, işverene maliyeti de 31 bin 728 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu TÜFE tahmininin asgari ücrete yansıtılması halinde de işçilerin eline 25 bin 483 lira geçecek. Bu durumda asgari ücretin brütü 28 bin 803, işverene maliyeti de 33 bin 844 liraya yükselecek.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de zam senaryolarını değerlendirdi.

İşçi ve işverenin taleplerine değinen Duman şunları sıraladı:

"Yüzde 30'un altında bir artış gelmeyecekmiş gibi görülüyor. Yani yüzde 25 olasığılı da var ama o olasılığı biz biraz daha düşük gözle bakıyoruz. Yüzde 30 artış sağlanırsa 2025 ocak ayında asgarinin net tutarı en az 22 bin 103 lira olmuş oluyor.

Yüzde 35'lik bir artış gelirse 22 bin 953 lira yüzde 40'lık artış gelirse 23 bin 803 lira yüzde 45'lik bir artış gelirse 24 bin 653 lira...

Çok beklenmese de yüzde 50'lik artış gelirse 25 bin 503 lira gibi asgari ücretli çalışanın karşılığı ne tutar belirlenmiş oluyor. "

"3'LÜ BİR MUTABAKAT ÇIKABİLİR"
Kendi tahminin de açıklayan Duman, Başkan Erdoğan'ın duruma dahil olması halinde asgari ücretin beklenenden daha yukarı çıkabileceğini belirtti. Duman, "Bunun için net söylenebilecek bir şey yok. Pandemi süreci ile başlayan ve enflasyonist ortamda şu söylemi duyuyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanından hem yetkililerden; Emekçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kararlı duruş işveren sendikalarına rağmen devam ederse asgari ücrette vatandaşımızın hem işçi tarafını hem işveren tarafının kabul gördüğü 3'lü bir mutabakat çıkabilir." ifadelerini kullandı.

KARAR NASIL VERİLECEK?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

6.6 MİLYON KİŞİ ALIYOR
Türkiye'de yaklaşık 6.6 milyon çalışan, asgari ücretle geçimini sağlıyor ve yaklaşık 5.8 milyon kişi maaşını asgari ücretin 1 ila 2 katı arasında alıyor. 2.1 milyon çalışan ise maaşını asgari ücretin 2 ila 3 katı düzeyinde alıyor.

Artış formüllerine göre asgari ücret (Takvim Gazetesi)Artış formüllerine göre asgari ücret (Takvim Gazetesi)

ARTIŞ FORMÜLLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET

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