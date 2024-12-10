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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü: Suriye masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:35 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:35
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü: Suriye masada

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BİR SURİYE

Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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