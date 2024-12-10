METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların ise 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarında gerileyeceği tahmin ediliyor.