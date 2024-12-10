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METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı verdi. Hava sıcaklıklarının ise 7 ila 9 derece birden düşeceği paylaşıldı. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları önem arz ediyor. İşte bölge bölge 10-11 Aralık hava durumu...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 21:11 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 21:23
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların ise 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarında gerileyeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

ÖZELLİKLE O SAATLERE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için fırtına uyarısı verdi.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller;

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Kocaeli

Sakarya

Tekirdağ

Yalova

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların ani bir şekilde düşeceği paylaşıldı.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

7-9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

16 ila 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkların 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarında gerileyeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

VATANDAŞLAR UYARILDI

AKOM, "Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

METREKAREYE 20-50 KİLOGRAM

İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması, yağışların gök gürültülü ve yerel kuvvetli sağanak şeklinde metrekarede 20-50 kilogram olarak etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

🔺 Yağışların yarın saat 09.00'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

10 ARALIK- HAVA TAHMİN RAPORU

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

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