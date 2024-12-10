METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların ise 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarında gerileyeceği tahmin ediliyor.
ÖZELLİKLE O SAATLERE DİKKAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için fırtına uyarısı verdi.
Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.
SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller;
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
7-9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
16 ila 19 derece civarında seyreden hava sıcaklıkların 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarında gerileyeceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLAR UYARILDI
AKOM, "Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.
METREKAREYE 20-50 KİLOGRAM
İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması, yağışların gök gürültülü ve yerel kuvvetli sağanak şeklinde metrekarede 20-50 kilogram olarak etkili olması bekleniyor.