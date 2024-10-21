Ambulansla hastaneye getirilen hırsızdan pes dedirten hareket!

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık ekipleri öğle saatlerinde ihbar üzerine sokakta baygın buldukları Z.J. 'yi (24) ambulansla hastaneye getirdi. Daha sonra Z.J., hastanede gezmeye başladı. Bir süre dolaştıktan sonra etrafı kontrol etti. Bir odadaki çantayı gözüne kestirdi. Z.J., 500 lira çaldı. Sonra da kaçtı. Çantanın sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Z.J. 'yi yakaladı. Gözaltına aldı. İfadesinin ardından Z.J. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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