



Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.



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