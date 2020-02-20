Bursa Mudanya'da kaymakam olarak görev yaptığında sevgilisi Meltem Özkalfa'yı darp ettirdiği öne sürülen Kırklareli eski Valisi Orhan Çiftçi hakkında 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Meltem Özkalfa, "Olayı acısıyla yaşayan ben olduğum için yılmadım. Sonunda adalet yerini buldu" dedi.
Meltem Özkalfa, "Olayı acısıyla yaşayan ben olduğum için yılmadım. Sonunda adalet yerini buldu" dedi.
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