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Ve dava açıldı! Orhan Çiftçi hakkında istemi

Mudanya'da kaymakam olarak görev yaptığında sevgilisi 'yı darp ettirdiği öne sürülen eski hakkında istemiyle dava açıldı. Meltem Özkalfa, "Olayı acısıyla yaşayan ben olduğum için yılmadım. Sonunda adalet yerini buldu" dedi.

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