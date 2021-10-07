Mehmet Ali Erbil'den karşı salvo! Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'i evine alıp video yayınladı! Mehmet Bilir: Özür dilediği kısımları...

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalaması Türkiye'nin gündeminde. Mehmet Ali Erbil, büyük yankı uyandıran ifşanın ardından Ece Ronay'dan değil nişanlısı Mehmet Bilir'den özür diledi. Mehmet Bilir'in Mehmet Ali Erbil ile görüşmesi Ece Ronay'ı çileden çıkardı. Ronay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Erkekler kendi aralarında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ece Ronay bugün 2 Sayfa programına katıldı. Konuya dair Mehmet Bilir de telefonla programa bağlanıp ''Mehmet Ali Erbil, Ece'den özür dilediği kısımları videodan silmiş.'' açıklamasını yaptı. İşte o anlar ve konuya dair son gelişmeler...