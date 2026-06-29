Sevda Demirel sağlık durumunu paylaştı: "Benim için mucize"

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 17:23 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 17:25

Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, İstanbul Maçka Parkı'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere kapaklanmış ve sağ ayağını kırmıştı. Uzun süredir evinde tedavi gören ve magazin dünyasından uzak sakin bir hayat süren ünlü isim, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni bir video ile sağlık durumundaki son gelişmeleri hayranlarına aktardı.

"İki Ayağımın Üzerine Basmam Olağanüstü Bir Mucize"

Evinde yürüteç (walker) yardımıyla hareket ettiği anları kameraya alan Sevda Demirel, iyileşme sürecinde önemli bir eşiği atlattığını müjdeledi. Doktorunun izniyle artık sakatlanan ayağına yavaş yavaş yük bindirmeye başladığını belirten Demirel, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi:

"Hala yürüteç kullanıyorum. Ama iki ayağımı da birden yere basmam benim için olağanüstü bir mucize çünkü bunu hiçbir şekilde yapamıyordum. Ve artık birazcık doktorumun izniyle ayağıma ağırlık vermeye başladım."

Ayağındaki Morlukların Sebebini Açıkladı

Takipçilerine kırılan sağ ayağının son halini de gösteren ünlü şarkıcı, hayranlarını korkutmamak adına ayağındaki belirgin renk değişimine de açıklık getirdi. İyileşme sürecinin normal seyrettiğini ifade eden Demirel, "Kan topladığı için doğal olarak morarma oluyor ama bu da geçecek" diyerek durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Kızlara "Parmak Arası Terlik" Uyarısını Yineledi

Yaşadığı dehşet anlarını unutamadığını belirten Sevda Demirel, kazaya sebebiyet veren en büyük etkenin parmak arası terlik olduğunu hatırlatarak kadın takipçilerine hayati bir tavsiyede bulundu: