TAYFUN füzeli BLOK-3 testinden tam isabet: Hareketli hedefi vurdu!

Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:05

Hareketli Hedefe Tam İsabet

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TAYFUN füzesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda füzenin BLOK-3 versiyonunun düzenlenen test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

"Güvenlik Mimarimize Katkı Sunacak"

TAYFUN füzesinin Türkiye'nin savunma gücüne etkisine değinen Görgün, "TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN ve Emeği Geçenlere Tebrik

Savunma sanayiine olan desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Görgün; başta ROKETSAN ailesi olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm alt yüklenicileri, mühendisleri, teknisyenleri ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki mesai arkadaşlarını tebrik etti.