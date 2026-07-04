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Karlıova'da su tankeri devrildi: 1 ölü

Karlıova'da su tankeri devrildi: 1 ölü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ömer Faruk Özçelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Tanker Devrildi

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tankeri kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada tanker içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Ekipler Sevk Edildi, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede Yapılan Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Özçelik, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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