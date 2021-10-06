Cüneyt Arkın'dan üzen haber! Kuruluş Osman'a 'Her hikayenin bir sonu vardır' sözleriyle veda etti!

ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bugün 3. sezonun ilk bölümüyle ekranlara geri döndü. Döner dönmez vedasını duyuran bir isim oldu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisine veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Peki, Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyordu? İşte konu hakkında detaylar!

KURULUŞ OSMAN CÜNEYT ARKIN HANGİ ROLDE OYNUYORDU?

'Kara Murat2 filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın, 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlara dönmüştü. Usta oyuncu, dizide 2 sezondur Aksakallıların reisi rolünü canlandırıyordu.

84 yaşındaki Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman dizisine veda etti.

Arkın, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."