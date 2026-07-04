Lastiği patlayan minibüs devrildi: 22 tarım işçisi yaralandı!
Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasında tarım işçilerini taşıyan minibüsün, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Bölgeye Ekipler Sevk Edildi
Kazanın ardından karayolu adeta can pazarına döndü. İhbar üzerine bölgeye 15 ambulans, çok sayıda itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 22 kişi yaralandı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel