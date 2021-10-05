Haberler Magazin Videoları Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmesi sosyal medyayı salladı! Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil taciz mesajları ve ses kaydı dinle!

Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmesi sosyal medyayı salladı! Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil taciz mesajları ve ses kaydı dinle!

Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmesi sosyal medyayı salladı! Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil taciz mesajları ve ses kaydı dinle!
05.10.2021 14:20 - Son Güncelleme: 05.10.2021 14:31
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Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmesi sosyal medyayı salladı! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle hakkında araştırmalar son saatlerde artışa geçti. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in WhatsApp'tan kendisine attığı mesajları tek tek paylaştı. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in attığı mesajlar büyük tepki topladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ece Ronay açıklamasında, "Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" ifadelerini kullandı. Peki, Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı ve Mehmet Ali Erbil mesajları ifşa olayı nedir? İşte merak edilenler...


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