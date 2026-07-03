Kadir İnanır'a veda! Cenaze programı belli oldu

Sevda Demirel sağlık durumunu paylaştı: "Benim için mucize"

Gül Sunal o adresi paylaştı: "Burası Kemal Sunal'ın en sevdiği yerdi"

Gül Sunal o adresi paylaştı: "Burası Kemal Sunal'ın en sevdiği yerdi"