Survivor İkincisi Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı
Survivor 2026’yı ikincilikle tamamlayan Nagihan Karadere, finalin hemen ardından bıçak altına yattı. Geçirdiği operasyonun ardından son hali merak edilen Karadere kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir videolu bir paylaşımla açıklama yayınlayarak sessizliğini bozdu. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten ünlü isim ''Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar." dedi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin