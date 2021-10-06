Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusu! Taciz ve para teklifi...

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınlamıştı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazmıştı.

Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.