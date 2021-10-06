Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusu! Taciz ve para teklifi...

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınlamıştı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazmıştı.
Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.
TACİZ İDDİASI
Mesajları yayınlayan Ronay yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir" demişti. Sonrasında "Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte" diyen Ronay, "Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü" iddiasında bulundu.
KORUMA KARARI ALDIRDI
Taciz iddialarının ardından magazin programına telefonla bağlanan Erbil ise, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim" açıklamasında bulunmuştu. Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.