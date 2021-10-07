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Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısı ile bir araya geldi!

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısı ile bir araya geldi!
07.10.2021 00:02 - Son Güncelleme: 07.10.2021 00:09
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Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını ileri sürmüştü. İddiaları reddeden Mehmet ali Erbil'den flaş bir hamle geldi. Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ın nişanlısı ile bir araya geldiği ve özür dilediği öğrenildi. Paylaştığı videoda "Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım diye eve davet ettim" dedi. Ece Ronay, bu video sonrası jet bir açıklama yaptı.

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