Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i İfşa etti! Ekran görüntüsü ve ses kayıtlarını bir bir ifşa etti! Magazin gündemi Ece Ronay'ın bu iddialarıyla sallanıyor... 'Karpuz' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım adan Ece Ronay'ın, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Ece Ronay daha önce klibinde de rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek, Instagram ve Twitter hesaplarından bir takım Whatsapp ve ses kayıtlarını paylaştı. Şimdi gözler ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den gelecek açıklamalara çevrildi. İşte haberin detayları...