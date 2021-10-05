Haberler Magazin Videoları Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i İfşa etti! Ekran görüntüsü ve ses kayıtlarını bir bir ifşa etti! 'Göğüslerini açıp göstermek...' |Taciz haberi

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i İfşa etti! Ekran görüntüsü ve ses kayıtlarını bir bir ifşa etti! 'Göğüslerini açıp göstermek...' |Taciz haberi

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i İfşa etti! Ekran görüntüsü ve ses kayıtlarını bir bir ifşa etti! 'Göğüslerini açıp göstermek...' |Taciz haberi
05.10.2021 11:02 - Son Güncelleme: 05.10.2021 11:02
Ana Sayfa 00:13
1,5 yıl sonra tekrar açıldı!...
Ana Sayfa 00:40
ATV CANLI YAYIN: Müge Anlı'da...
Ana Sayfa 00:38
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 00:32
Güngören'de servis aracı...
Ana Sayfa 00:45
Boş arazide kasığından...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:38
Beyaz Saray’dan ‘Sosyal medya‘...
Ana Sayfa 01:17
e-Devlet'ten ''veri sızıntısı...
Ana Sayfa 03:57
TOGG CEO’su Karakaş: Gelecek...
Ana Sayfa 05:53
Esra Erol'da Mustafa ve...
Ana Sayfa 00:08
Şenay Gürler'in sevgilisi...
Ana Sayfa 00:48
Ziynet Sali'den tatil...

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i İfşa etti! Ekran görüntüsü ve ses kayıtlarını bir bir ifşa etti! Magazin gündemi Ece Ronay'ın bu iddialarıyla sallanıyor... 'Karpuz' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım adan Ece Ronay'ın, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Ece Ronay daha önce klibinde de rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek, Instagram ve Twitter hesaplarından bir takım Whatsapp ve ses kayıtlarını paylaştı. Şimdi gözler ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den gelecek açıklamalara çevrildi. İşte haberin detayları...


Magazin Videoları
SON DAKİKA