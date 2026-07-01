Deniz Akkaya'dan ''uzaklaştırma'' açıklaması

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:49

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı iddia edilen bir tartışmanın ardından sevk edildiği adliye çıkışında sessizliğini bozdu. Hakkındaki taşkınlık iddialarını sert bir dille yalanlayan Akkaya, ev sahibini hedef alan şok suçlamalarda bulundu.

Kartepe'deki Evde Çıkan Tartışma Karakolda Bitti

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Seslerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Deniz Akkaya'yı ve diğer tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

"Uyuşturucu Kullanıp Taşkınlık Çıkardı"

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen ünlü sunucu, adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusu üzerine adeta çılgına dönen Akkaya, iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: