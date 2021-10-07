Haberler Magazin Videoları Hadise kırmızılar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı...

Hadise kırmızılar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı...

Hadise kırmızılar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı...
07.10.2021 21:39 - Son Güncelleme: 07.10.2021 21:40
Ana Sayfa 01:28
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun...
Ana Sayfa 00:16
CHP'li Sarıyer Belediye...
Ana Sayfa 00:32
Sergen Yalçın’ın cezası belli...
Ana Sayfa 00:42
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:13
Aziz dizisinin ilk fragmanı...
Ana Sayfa 06:14
Esra Erol’da Kübra'nın...
Ana Sayfa 00:35
Sebebi neydi ki?
Ana Sayfa 02:40
Bakan Akar duyurdu!...
Ana Sayfa 00:32
Allah'ın arşının altında...
Ana Sayfa 01:09
Kenan'ın büyük aşkıydı!...
Ana Sayfa 01:21
Meğer özbeöz oğluymuş!...
Ana Sayfa 00:33
Müslümanlar yine Avrupa'da...

Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, kırmız deri pantolonu ve üstüyle verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızlar içinde paylaşım yapan Hadise, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşım binlerce beğeni alırken, şarkıcının fit hali dikkat çekti. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları 'Mehmet Dinçerler aşkı yaradı' yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA