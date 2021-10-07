Hadise kırmızılar içinde paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı...

Mehmet Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, kırmız deri pantolonu ve üstüyle verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızlar içinde paylaşım yapan Hadise, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşım binlerce beğeni alırken, şarkıcının fit hali dikkat çekti. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları 'Mehmet Dinçerler aşkı yaradı' yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...