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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını ileri sürmüştü. İddiaları reddeden Mehmet ali Erbil'den flaş bir hamle geldi. Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ın nişanlısı ile bir araya geldiği ve özür dilediği öğrenildi. Paylaştığı videoda "Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım diye eve davet ettim" dedi. Ece Ronay, bu video sonrası jet bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

06.10.2021 23:34 - Son Güncelleme: 07.10.2021 00:11
Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını ileri sürmüştü.

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Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

İddiaları reddeden Mehmet ali Erbil'den flaş bir hamle geldi. Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ın nişanlısı ile bir araya geldiği ve özür dilediği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

'NİŞANLISI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'
Paylaştığı videoda "Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım diye eve davet ettim" dedi.

Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

ECE RONAY'DAN JET YANIT!
Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile ortak açıklama yapan nişanlısı için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi.

Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! Kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısından özür diledi ‘Sanırım artık nişanlım değil’

Ünlü fenomen açıklamalarının devamında "Erkekler kendi aralarında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" şeklinde konuştu.

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