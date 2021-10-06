Ece Ronay taciz ifşaları sonrası soluğu adliyede aldı! Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Ece Ronay'ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan tarafından tecavüzle suçlanan Mehmet Ali Erbil, bu kez taciz iddiasıyla gündeme geldi. 'Karpuz' isimli şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları sosyal medyada ifşa etti. Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirten Ronay, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" iddiasında bulundu. Gelişmeler sonrası Ece Ronay soluğu adliyede aldı. Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu