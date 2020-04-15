Yardım bekleyen ülkeden yardım dağıtan ülkeye! Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın yardımına koştu 15.04.2020 17:56

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya çapında on binlerce vatandaşın canına mal olurken, "dünya devi" ülkeleri de bir bir yere serdi. Kendini süper güç olarak tanımlayan birçok Batı ülkesi virüsün karşısında diz çökerken, yardımlarına Türkiye koştu. Peki yıllar önce dışarıdan yardım bekleyen Türkiye, bugün birçok ülkeye yardım eder hale nasıl geldi? Ayrıntılar A Haber analiz haberinde ele alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 484 bin 729 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 231'e ulaştı.







EKONOMİ DEVLER VİRÜSÜN KARŞISINDA ÇARESİZ

Kendini ekonomik süper güç olarak tanımlayan ülkeler, virüsün karşısında adeta diz çöktü. Birçok Batı ülkesi maske bulmakta bile zorlandı, yoğun bakım yatakları yetersiz kaldı, sağlık personeli bulamayan ülkeler çareyi yardım aramakta buldu.







TÜRKİYE DÜNYANIN YARDIMINA KOŞTU

Mücadeleyi en iyi yürüten ülkeler arasında yer alan Türkiye, süreç boyunca hiçbir kapasite eksikliği çekmedi. Hastaneler ve sağlık personeli konusunda eli çok güçlü olan Türkiye, maske, eldiven gibi tıbbi malzeme tedariği konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadı. ABD'de parası olmayanlar adeta ölüme terk edilirken, vatandaşlarına tedaviyi ücretsiz olarak sağlayan Türkiye, birçok Batı ülkesinin de yardımına koştu.



YARDIM BEKLEYEN ÜLKEDEN YARDIMA KOŞAN ÜLKEYE

Türkiye, yıllar içinde Batı'dan yardım bekleyen ülkeden, süper güçlere yardım eden ülkeye dönüştü. A Haber analizinde Türkiye'nin dünyaya örnek olan başarısı ele alındı.